Ödüllü rapçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

ARACINI PARK ETMEYE ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bir polis yetkilisi, C. Gambino'nun bölgede yaşadığını ve aracını park etmeye geldiği sırada saldırıya uğradığını söyledi. Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.