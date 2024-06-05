Ödüllü rapçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
İsveç'in Göteborg şehrinde silahlı saldırıya uğrayan tanınmış rap şarkıcılarından C. Gambino, hayatını kaybetti. İsveç basınında yer alan haberlerde cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.
Expressen gazetesinin haberine göre, gerçek adı Karar Ramadan olan 26 yaşındaki sanatçı, dün gece geç saatlerde Göteborg'daki Selma Lagerlofs Meydanı yakınlarındaki bir otoparkta yaralı olarak bulundu. Silahla yaralandığı belirlenen genç sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YILIN HİPHOP SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ
İsveç'in tanınmış sanatçılarından olup ülkenin prestijli ödülü Grammi'de "Yılın Hip Hop Sanatçısı" seçilen C. Gambino'nun aracının bulunduğu otoparkın kapısında, 7 kurşun izi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARACINI PARK ETMEYE ÇALIŞIRKEN VURULDU
Bir polis yetkilisi, C. Gambino'nun bölgede yaşadığını ve aracını park etmeye geldiği sırada saldırıya uğradığını söyledi. Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
CİNAYETİN NEDENİ ÇETE HESAPLAŞMASI MI?
Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. İsveç basınındaki haberlerde, polisin, cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.
İskandinav ülkesi İsveç'te uzun süredir organize suç şebekeleriyle de bağlantılı olan silahlı şiddet olaylarındaki artış dikkati çekiyor.
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