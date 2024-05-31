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Nijerya ordusu, bu ay 640 terörist etkisiz hale getirdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Nijerya ordusu, bu ay 640 terörist etkisiz hale getirdi

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, ordu bu ay terör örgütü mensubu 640 kişiyi etkisiz hale getirdi. Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.

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