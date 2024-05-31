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Netanyahu'dan hakkında yakalama kararına dikkat çeken açıklama: Delilik

Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Netanyahu’dan hakkında yakalama kararına dikkat çeken açıklama: Delilik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı talebinde bulunmasını "delilik" olarak niteleyerek, mahkemenin böylesi bir karar için sunduğu gerekçelerin "uydurma" olduğunu iddia etti.

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