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Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 1 mensubunun öldüğünü duyurdu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 1 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmada 1 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ile Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 323 oldu.

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