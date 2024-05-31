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Nijerya ordusu bu ay 640 terörist etkisiz hale getirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Nijerya ordusu bu ay 640 terörist etkisiz hale getirdi

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, ordu bu ay terör örgütü mensubu 640 kişiyi etkisiz hale getirdi.

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