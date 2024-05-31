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Husiler'den ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Husiler’den ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’ya hava saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik 6 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan Husiler, dün yaptıkları açıklamada bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurmuştu.

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