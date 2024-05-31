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Rusya ile Ukrayna arasında 150 esir değişimi yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Rusya ile Ukrayna arasında 150 esir değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, 75 Rus esir askere karşılık 75 Ukraynalı esir askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

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