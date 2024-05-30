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Terör devleti İsrail'in siyonist bakanı Smotrich'den alçak tehdit: Gazze gibi harabeye çeviririz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Terör devleti İsrail’in siyonist bakanı Smotrich’den alçak tehdit: Gazze gibi harabeye çeviririz

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, siyonist açıklamalarda beraberinde geliyor. Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi gibi harabeye çevirme tehdidinde bulundu.

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı siyonist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları sınırındaki tel örgülerden yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Batı Şeria'nın Tulkerim, Nur Şems, Şuveyke ve Kalkilya kentlerinde yaşayan Filistinlilere seslenen Smotrich, onları İsraillilere karşı "terörle" suçladı.

ALÇAK TEHDİT: GAZZE'Yİ HARABEYE ÇEVİRECEĞİZ

Smotrich, "Yerleşim birimlerine yönelik terör devam ederse, yaşadığınız bölgeleri Gazze gibi harabeye çevireceğiz." dedi.

İsraillileri bir Filistin devletinin kurulmaması konusunda uyaran Smotrich, "Eğer Filistin devleti kurulursa, 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşananlar burada da yaşanabilir." iddiasında bulundu.

Siyonist Smotrich, "Yahudiye ve Samara'yı (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) kontrole devam edeceğiz." diyerek Batı Şeria'daki işgalin süreceğini ve İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının İsrail için bir "güvenlik hattı" olduğunu söyledi.

İNSANLIK DIŞI KATLİAMI!

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 519 Filistinli öldürüldü, 8 bin 950 Filistinli ise gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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