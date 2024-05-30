Terör devleti İsrail’in siyonist bakanı Smotrich’den alçak tehdit: Gazze gibi harabeye çeviririz

Siyonist Smotrich, "Yahudiye ve Samara'yı (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) kontrole devam edeceğiz." diyerek Batı Şeria'daki işgalin süreceğini ve İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının İsrail için bir "güvenlik hattı" olduğunu söyledi.