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Nijerya'da terör saldırısında 2 asker öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Nijerya’da terör saldırısında 2 asker öldü

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyelerinin düzenlediği saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

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