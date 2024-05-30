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Slovenya da Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Slovenya da Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı

Son dakika haberi...Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından dördüncü ülke olan Slovenya tarihi bir adım atmış oldu.

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