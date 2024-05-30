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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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