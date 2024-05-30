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Katil İsrail ordusu Refah'ta ambulansı hedef aldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Katil İsrail ordusu Refah’ta ambulansı hedef aldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan'daki Ebu es-Said kavşağında yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden ambulanslardan birini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda ambulanstaki sağlık görevlileri Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BM: 7 MAYIS'TAN BU YANA GAZZE'YE YARDIM GİRİŞLERİ YÜZDE 67 AZALDI

Birleşmiş Milletler (BM), Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını kaydeden Dujarric, bunun temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi.

Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

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