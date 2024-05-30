30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail Suriye'de Hizbullah'ı vurdu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
İsrail Suriye’de Hizbullah’ı vurdu!

Son dakika... İsrail Suriye'de Hizbullah'ı vurdu. Suriye basını, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör