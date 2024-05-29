Katilin finansörü Biden'a soğuk duş! ABD başkanlık yarışında ibre Trump'a yöneldi
Katliam ortağı ABD'nin katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarına verdiği desteğe hakından tepkiler sürüyor. ABD'de yapılan güncel bir başkanlık seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Joe Biden'a kısmi bir farkla üstünlük sağlayarak seçimleri kazanmaya yakın görünüyor.
ABD'nin kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor.
Gazze'de yaşanan katliamlar devam ederken ABD'de ise 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken ülke genelinde anket ve seçim tahminleri de yayımlanmaya devam ediyor.
Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayımladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.
The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.
Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasığı yüzde 42'de kaldı.
Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu ortaya koydu.
Aynı çalışma, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi.
The Hill, çalışmada 2020'deki başkanlık ve Kongre seçimleriyle 2022'deki Kongre ara seçimleri sonuçlarının güncel yasa değişiklikleriyle birlikte değerlendirildiğini ve 200'den fazla unsurun kullanıldığını belirtti.
ABD'de yapılan güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.
AMERİKALILAR BİDEN'A NEDEN TEPKİLİ?
Biden'a yönelik bu tepkiler Kasım 2023'ten günümüze ABD'de yaşanan dönüşümle yakından ilgili. Gallup'ın anketine göre Kasım 2023'te İsrail'in saldırılarına destek yüzde 50 iken, Mart 2024'ten beri bu destek yüzde 36'ya düştü. Demokrat Parti seçmeninde ise İsrail'in saldırına tepki duyanların oranı yüzde 63'ten yüzde 75'e çıktı.
Yine Pew Research anketine göre 18-30 yaş arasındaki Amerikalı gençlerin yüzde 46'sı İsrail'in 7 Ekim sonrası saldırılarını desteklemiyor. Gençlerin sadece yüzde 21'i İsrail'in saldırısını destekliyor. İsrail'e yönelik eleştiriler Demokrat Parti seçmenlerinde Cumhuriyetçilere nazaran daha geniş yer buluyor. ABD'de özellikle gençlerde Filistin'e yönelik sempati oldukça yüksek.
Bu nedenle, Filistin'e yönelik destek eylemleri Demokrat Partiye yakın eğitimli gençlerin yoğun olduğu büyük kentler ve üniversite kampüslerinde kendine yer buldu. Üniversiteli gençler ABD kamuoyunun ve medyasının ilgisini 1968 kuşağı protestolarını hatırlatan yaratıcı eylem ve ses getiren söylemleriyle çekti.
İsrail'e yönelik halk desteğinde yaşanan bu büyük kırılma, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları arttıkça derinleşmeye devam ediyor. Ancak özellikle İsrail'i destekleyen Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler için son yıllarda milyonlarca dolarlık seçim yardımları yapan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) gibi lobi kurumlarının da etkisiyle halktaki tepkiler henüz elitlere sirayet etmedi.
Gazze'deki katliamın ABD tarihindeki en gergin seçimlerden biri olan 2024 seçimlerine denk gelmesi bu denklemi biraz zorlayacak gibi duruyor. Zira, Trump ve Biden'ın kozlarını 2020 gibi başa baş geçen bir seçimden sonra yeniden paylaşacak olması Gazze'de yaşananları tekrardan gündeme getirdi. Bu durum, Biden'in İsrail'e olan desteğini yeniden değerlendirmesine sebep oldu.
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