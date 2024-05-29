Katilin finansörü Biden’a soğuk duş! ABD başkanlık yarışında ibre Trump’a yöneldi

Gazze'deki katliamın ABD tarihindeki en gergin seçimlerden biri olan 2024 seçimlerine denk gelmesi bu denklemi biraz zorlayacak gibi duruyor. Zira, Trump ve Biden'ın kozlarını 2020 gibi başa baş geçen bir seçimden sonra yeniden paylaşacak olması Gazze'de yaşananları tekrardan gündeme getirdi. Bu durum, Biden'in İsrail'e olan desteğini yeniden değerlendirmesine sebep oldu.

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