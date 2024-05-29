Almanya’dan Rusya’ya gözdağı: İki net işaret gönderiyoruz

Breuer basına yaptığı açıklamada, "Baltık bölgesi ve Litvanya'daki taahhüdümüz, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadının savunmasına katkısının temelini oluşturmaktadır. Soğuk Savaş sırasında müttefiklerin bizim için ayağa kalktığı gibi, biz de bugün partnerlerimizin güvenliği ve özgürlüğü için ittifak topraklarının her santimetrekaresinde ayağa kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.