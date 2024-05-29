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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan BM'ye 'Gazze için barış gücü' çağrısı: Asker göndermeye hazırız

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan BM’ye ’Gazze için barış gücü’ çağrısı: Asker göndermeye hazırız

İşgalci israil, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor. İşgalci israil'e tepkiler çığ gibi büyürken son olarak Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

Terör devleti İsrail çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi acımasızca katlediyor.




olombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, REFAH'TA KATLİAM YAPTI"
İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.


Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

İSRAİL'LE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

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