Skandal iddia! Eski MOSSAD Başkanı'ndan UCM Başsavcısına "Filistin" baskısı: Tehdit etmiş
Katliamcı İsrail'in skandallarına her geçen bir yenisi ekleniyor. Bu kez skandalın odağında Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen var. İsrailli yetkililere karşı açtığı savaş suçları soruşturmasını engellemek için dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği iddia edilen Yossi Cohen'e mahkeme tarafından "eylemlerine yüksek derecede izin verildiği” öğrenildi. Söz konusu olaya ilişkin eli kanlı katil Netanyahu'nun Sözcüsü iddiaların asılsız ve temelsiz suçlamalar oldğunu belirterek yalanladı.
Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dönemin MOSSAD Başkanı Cohen'in İsrailli yetkililere karşı savaş suçları soruşturması başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği öne sürüldü.
BASKIYA "YÜKSEK DERECEDE İZİN" VERİLDİ
Cohen'in, Bensouda'ın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik kararı öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttüğü kaydedildi. Gazete haberinde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin, mahkemenin İsrail Savunma Kuvvetleri personeline karşı soruşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle 'Cohen'in eylemlerine yüksek derecede izin verildiği" ifadelerini aktardı.
TERÖRİST NETANYAHU'NUN SÖZCÜSÜ YALANLADI
Haberde 4 farklı kaynağın, Bensouda'nın eski MOSSAD Başkanının kendisine baskı uygulamaya çalıştığına dair hakkında küçük bir UCM yetkililerinden oluşan grubu bilgilendirdiğini doğruladığı aktarıldı.
"YANLIŞ VE TEMELSİZ SUÇLAMALAR"
Netanyahu'nun Sözcüsü ise iddiaların asılsız olduğunu ifade eden "Bize yöneltilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan çok sayıda yanlış ve temelsiz suçlamalarla dolu" dedi. Konuya ilişkin Cohen ya da Bensouda tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
NETANYAHU'NUN HALEFİ: COHEN
Netanyahu'ya yakınlığı ile Cohen'in MOSSAD Başkanlığındaki görev süresi 2021 yılında sona ermişti. Cohen hakkında daha önce Başbakan Netanyahu'nun halefi olarak kabul ediliyor.
Mevcut UCM Başsavcısı Karim Khan, Mayıs ayının başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve bazı Hamas liderleri hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu.
İSRAİL'DEN SAVUNMA: BİZE ZARAR VERMEK İÇİN...
Kaynaklara göre, Mossad'ın Bensouda'yı etki altına almak için yaptıkları, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 70. maddesine göre suç teşkil ediyor.
İsmi verilmeyen bir UCM sözcüsü, mahkemenin şimdiki Başsavcısı Kerim Han'ın, önceki Başsavcı ile ilgili iddiaları gözden geçirip geçirmediğine yönelik açıklama yapmadı ve Han'ın Mossad Başkanı ile tanışıklığı ve konuşması olmadığını kaydetti. Konuyla ilgili görüşleri sorulan İsrail Başbakanlığı, iddiaların "İsrail'e zarar vermek için" ortaya atıldığını savundu. Kabila, Cohen ve Bensouda ise sorulara yanıt vermedi.
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