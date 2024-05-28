Skandal iddia! Eski MOSSAD Başkanı'ndan UCM Başsavcısına "Filistin" baskısı: Tehdit etmiş

İSRAİL'DEN SAVUNMA: BİZE ZARAR VERMEK İÇİN...

Kaynaklara göre, Mossad'ın Bensouda'yı etki altına almak için yaptıkları, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 70. maddesine göre suç teşkil ediyor.

İsmi verilmeyen bir UCM sözcüsü, mahkemenin şimdiki Başsavcısı Kerim Han'ın, önceki Başsavcı ile ilgili iddiaları gözden geçirip geçirmediğine yönelik açıklama yapmadı ve Han'ın Mossad Başkanı ile tanışıklığı ve konuşması olmadığını kaydetti. Konuyla ilgili görüşleri sorulan İsrail Başbakanlığı, iddiaların "İsrail'e zarar vermek için" ortaya atıldığını savundu. Kabila, Cohen ve Bensouda ise sorulara yanıt vermedi.