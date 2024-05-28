İsrail müslümanları diri diri yakıyor! Katliam tankları Refah’ın merkezinde | İsrail’i kim durduracak?

SALDIRIDA FOSFOR BOMBASI KULLANILDI

"Yapılan analizler sonucu yapılan saldırıda fosfor bombası kullanmışlar. Beyaz alevlerin çıkması spesifik fosfor bombası kullanıldığına işarettir ve görüntülerde belli oluyor.Burada iki tür yangın var. İlki fosfor sebebiyle yatay bir düzlenm şeklinde olan alevler ikincisi de alvelerin aynı zamanda çıkan dumanalarında beyaz olmasıdır.Normal bir yangında veya bomba atılmasında koyu siyah bir duman çıkar ama çıkan dumanlara bakıldığında fosfor kullanıldığı görünüyor."

BU GÖRÜNTÜLER MAHKEME İÇİN BİR KANIT

"Bu yayınlanan görüntüler Uluslararası Ceza Mahkemesi açısından bir kanıttır. Fosfor bombası kullanıldığı çok bariz ortada. Bu bir alçaklık, barbarlıktır. Yanan çadırların görüntüleri değil bu görüntüler yanan fosforun görüntüsü. Çadırların içerisinde ki insanları çocukları kadınları fosforla yakmak ne demek? Bu çok bariz alçaklık demektir. "