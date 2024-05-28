İsrail müslümanları diri diri yakıyor! Katliam tankları Refah'ın merkezinde | İsrail'i kim durduracak?
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katlediyor. Bölgede 234 gündür sivilleri hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı yerleşim yerlerini ve çadırları hedef alarak savaş suçu işliyor. Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin dün güneydeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin sığındığı çadır kampa düzenlediği bambalı saldırıda sivil vatandaşları diri diri yakan katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu 26 Mayıs'ta "trajik bir kaza" yaşandığını ve ordunun bu konu hakkında soruşturma başlattığını söyledi. A Haber canlı yayınına katılan ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer yaşanan zulüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu yaşanan bu katliam için "trajik bi kaza" yorumunda bulundu. Ordunun bu "trajik kaza" hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
Bu yaşananlarında ardından 3 Avrupa ülkesi daha Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. İrlanda, Norveç, İspanya'nın da Filistin devletini tanıması İsrail'i durdurur mu? Peki İsrail yapılan dur çağrılarını neden dinlemiyor? Detayları A Haber canlı yayınına katılan ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer anlattı. İşte Güçlüer'in açıklamalarından satır başlıkları;
SALDIRIDA FOSFOR BOMBASI KULLANILDI
"Yapılan analizler sonucu yapılan saldırıda fosfor bombası kullanmışlar. Beyaz alevlerin çıkması spesifik fosfor bombası kullanıldığına işarettir ve görüntülerde belli oluyor.Burada iki tür yangın var. İlki fosfor sebebiyle yatay bir düzlenm şeklinde olan alevler ikincisi de alvelerin aynı zamanda çıkan dumanalarında beyaz olmasıdır.Normal bir yangında veya bomba atılmasında koyu siyah bir duman çıkar ama çıkan dumanlara bakıldığında fosfor kullanıldığı görünüyor."
BU GÖRÜNTÜLER MAHKEME İÇİN BİR KANIT
"Bu yayınlanan görüntüler Uluslararası Ceza Mahkemesi açısından bir kanıttır. Fosfor bombası kullanıldığı çok bariz ortada. Bu bir alçaklık, barbarlıktır. Yanan çadırların görüntüleri değil bu görüntüler yanan fosforun görüntüsü. Çadırların içerisinde ki insanları çocukları kadınları fosforla yakmak ne demek? Bu çok bariz alçaklık demektir. "
FOSFOR PARTİKÜLLERİ CİĞERLERİNİ YAKTI
"Oradaki halk bu atılan bombanın fosfor olduğunu bilmediği için su ile söndürmeye çalıştılar fakat fosfor su ile sönmez daha çok yanar ve harlanır. Zaten fosfor bombasının sönmesi uzun sürer bu durumda etkili oldu. Çıkan gaz partikülleride solunduğu zaman sizi içeriden tüketmeye ve yakmaya başlıyor. Oradaki insanların ciğerleri yanarak öldüler."
MÜSLAMANLARI DİRİ DİRİ YAKIYORLAR
"40'tan fazla kişi 26 Mayıs'ta yapılan fosfor bombası sonucu hayatını kaybetti fakat oradaki havayı soluyan halkta 1 hafta içerisinde solunum yetmezliği ve iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybedecek.Vahşice bir olay bu."
YAKALANAN MOSSAJ AJANLARI HAMAS'A İSRAİL'İN PLANLARINI ANLATTI
"İsrail kara harekatı inisiyatifini kaybetmiş durumda. Refah'a veya Han Yunus'a girdiler ne oldu geri çıktılar. Hamas hala direnişte. Güçleri oradaki gariban halka yetiyor Hamas hala en özel ve elit birlikleri ile direnişe devam ediyor. MOSSAD ajanlarını yakalamışlar ve İsrail'in bütün harekat planlarını böyle öğrendiler."
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