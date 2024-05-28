Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya Ukrayna üzerinden gözdağı: Neyle oynadıklarının farkında olmalılar!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresiyle ilgili, "Teknik açıdan, bana göre, (Ukrayna'da) tek meşru iktidar parlamento ve (Ukrayna Parlamentosu) Rada başkanıdır." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını istemesine de tepki gösteren Putin, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. " dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
PUTIN'DEN BATI'YA GÖZDAĞI: AVRUPA BUNU MU İSTİYOR? TAMAM O ZAMAN!
Batılı askerleri Ukrayna'ya göndermenin iyi bir karar olmayacağını vurgulayan Putin, "Bu Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman." dedi.
Putin, Rusya'nın Ukrayna topraklarında kim olursa olsun kendi gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını istemesine tepki gösteren Putin, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar." diye konuştu.
"UKRAYNA ANAYASASI'NDA GÖREV SÜRESİ UZATILMASI YOK"
Zelenskiy'nin görev süresine ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Ukrayna'nın sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim rejiminde başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını belirtiyor ancak bu uzatıldığı anlamına gelmiyor. Uzatılması gerektiğini kim söyledi? Anayasa'da bununla ilgili hiçbir şey yok." dedi.
Konunun ciddi ve kapsamlı bir analiz gerektirdiğini vurgulayan Putin, "Teknik açıdan, bana göre, tek meşru iktidar parlamento ve Rada başkanıdır. Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmuyor. Ukrayna Anayasası'nın 111'inci maddesine göre iktidarın, başkanlık yetkisinin (parlamento) başkanına devredildiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.
Putin, Ukrayna'da seçimlerin yapılabilmesi için savaş durumunun kaldırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, Ukrayna yönetiminin ise bunu istemediğini savundu.
Taliban'ın Rusya'da terör örgütü olarak tanınan statüsüyle ilgili de soruyu yanıtlayan Putin, "Bu durum sürekli istişare ediliyor. Şu anda bu konuda yorum yapmayacağım çünkü Taliban'la ve Afganistan'la karşılıklı ilişkiler sürekli gündemde." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...
- İstanbul'da toplu ulaşım yarın bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Yarın okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?
- THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...
- Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!
- ÖMK Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?
- Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...
- 2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat
- DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!