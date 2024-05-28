Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı’ya Ukrayna üzerinden gözdağı: Neyle oynadıklarının farkında olmalılar!

PUTIN'DEN BATI'YA GÖZDAĞI: AVRUPA BUNU MU İSTİYOR? TAMAM O ZAMAN!

Batılı askerleri Ukrayna'ya göndermenin iyi bir karar olmayacağını vurgulayan Putin, "Bu Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman." dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna topraklarında kim olursa olsun kendi gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini söyledi.