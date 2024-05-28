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IMF'den Almanya'ya çağrı: Yetkililerin borç frenini ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerekiyor"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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IMF’den Almanya’ya çağrı: Yetkililerin borç frenini ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ve artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin "borç frenini" ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, "Artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin borç frenini ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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