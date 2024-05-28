Katliamın ortağı ABD’den Refah saldırısına skandal açıklama: İçler acısı, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz

"NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve dün geceki saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.