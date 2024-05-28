Katliamın ortağı ABD'den Refah saldırısına skandal açıklama: İçler acısı, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz
Katil İsrail ordusunun dün gece Refah kentinde yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kampa yönelik düzenlediği saldırıya işgalcilerin ortağı ABD'den bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı.Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"GÖRÜNTÜLER İÇLER ACISI"
ABD'li sözcü, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı." ifadesini kullandı.
"NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve dün geceki saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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