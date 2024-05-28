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İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. Öte yandan İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na baskın düzenlemesinin ardından baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

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