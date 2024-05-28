BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah tepkisi: Bu dehşet sona ermeli!
İşgalci İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kampına düzenlediği saldırıya ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres sert sözler söyledi. Guterres, saldırıyı kınayarak, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
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