Katliam ortağından ABD imzası! Eski BM Temsilcisi işgalcilerin top mermisine "Bitirin onları" yazdı
Siyonist İsrail'in en büyük ortaklarından biri olan ABD her geçen gün skandallarına bir yenisi eklemey devam ederken ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'e düzenlediği bir ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazdı. Haley'in bu hareketi sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
KANLI NOT: BİTİRİN ONLARI
İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı. Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.
İSRAİL'E DESTEĞİYLE BİLİNİYOR
Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.
HİZBULLAH VE İSRAİL ÇATIŞMASI
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
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