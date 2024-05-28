Katil İsrail'in finansörü ABD'den dikkat çeken 'Refah' açıklaması! "Derin üzüntü duyuyoruz"

MİLLER'A İSRAİL ORDUSUNUN SORUŞTURMALARIYLA İLGİLİ ZOR SORU

Öte yandan Miller, İsrail ordusunun Refah'taki son saldırılarına ilişkin nasıl bir soruşturma sonucu beklediğine ve somut bir sonuç çıkmazsa ABD'nin ne yapacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarıyla ilgili somut herhangi bir soruşturmasını tamamlayıp sorumluları cezalandırıp cezalandırmadığıyla ilgili soruya Miller, "İsrail'in (sivillerin vurulduğu saldırılarıyla ilgili) yürüttüğü soruşturmalara güveniyoruz." yanıtını verdi.

Soruyu yönelten muhabirin, aralarında iki ABD vatandaşının da öldürüldüğü bazı saldırılara ilişkin İsrail ordusunun soruşturmalarından hiçbir sonucun çıkmadığını hatırlatması üzerine ABD'li Sözcü, her bir soruşturmanın tek tek nasıl yürütüldüğünü bilemeyeceklerini ancak toplamda İsrail'in kendi hukuk sistemi içindeki soruşturmalara güvendiklerini söylemekle yetindi.