Danimarka Filistin’i tanımayacak: Yasa tasarısı reddedildi

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından Danimarka Parlamentosu'ndan tersi yönde bir karar çıktı. Parlamento, şubatta sunulan ve Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını gerekli ön koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.