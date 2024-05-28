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Danimarka Filistin'i tanımayacak: Yasa tasarısı reddedildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Danimarka Filistin’i tanımayacak: Yasa tasarısı reddedildi

İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç ve Norveç Filistin'i tanımasının ardından gözler Danimarka'ya çevrilmişti. Danimarka Parlamentosu'nda gerekli ön koşulların bulunmadığını öne sürerek Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısını reddedildi.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından Danimarka Parlamentosu'ndan tersi yönde bir karar çıktı. Parlamento, şubatta sunulan ve Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını gerekli ön koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

"FİLİSTİN'DEKİ VATANDAŞLARIN HAKKI"

Danimarka Parlamentosu milletvekillerinden Sascha Faxe, "Danimarkalı siyasetçilerin büyük çoğunluğu 2 devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağı noktasında hemfikir. Şahsen Filistin'i tanımayı oradaki vatandaşların hakkı olarak görüyorum." dedi.

"TANIMAYACAĞIZ" DİYEN BAKAN OYLAMAYA KATILMADI

Daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin'i tanımayacağını belirten Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, bugünkü oylamaya katılmadı.

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