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Katilin finansörü Almanya siyonist İsrail'in Refah katliamına kılıf buldu: "Hata"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Katilin finansörü Almanya siyonist İsrail’in Refah katliamına kılıf buldu: Hata

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah’a dikti. Katil İsrail, dün gece (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Binlerce mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail’e tepkiler çığ gibi büyürken Almanya, İsrail’in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını "hata" olarak nitelendirdi. İşte detaylar…

İşgalci israil, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Terör devleti çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi acımasızca katlediyor.

Son olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kamp da İsrail saldırılarının hedefi oldu, çadır kent cehenneme döndü.

8 füze ile vurulan Refah'taki çadır kentte barınma yerlerinin plastik ve ahşap olması can kaybını artırdı.

Onlarca mazlum yanarak şehit oldu.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in dün Gazze'de mülteci kampını bombalamasıyla uluslararası hukuku ihlal edip etmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Hebestreit, böyle bir sonucu çıkarmak için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İsrail savcılığının saldırıya endişesini dile getirdiğini ve konunun incelendiğini kaydetti.

"Her halükarda bir hata yapıldı, bunu şimdiden söyleyebiliriz." ifadesini kullanan Hebestreit, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Başbakan Olaf Scholz'un prensip olarak İsrail'in Hamas'a karşı savunmasında uluslararası hukuka uyması gerektiğini defalarca dile getirdiğini söyledi.

Böyle bir suç işlendiğine dair kanıt olduğunda Alman hükümetinin bunu kesinlikle kınayacağını ifade eden Hebestreit, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olup olmadığı, olayı tam olarak bilen hukukçulara bırakılması gereken bir konudur." dedi.

Hebestreit, AA muhabirinin, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ifade ettiniz. UAD İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmetti. Bu kararı destekliyor musunuz ve İsrail'e bu yönde siz de çağrı yapıyor musunuz?" sorusuna da Almanya Başbakanı Scholz'un Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunduğu bir toplantıda Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatılmasına karşı uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Bunun hala geçerli olduğunu aktaran Alman Hükümet Sözcüsü, "Bu talebimizi birçok kez tekrarladık. Buna bağlı kalacağız." diye konuştu.

Hebestreit, ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu da savundu.

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