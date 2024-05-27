Refah’ta gece yarısı insanlık dışı soykırım! İkiyüzlü Batı’dan kınama mesajı | Türkiye: Kanlı kalleş yüzleri bir kez daha ortaya çıktı

MISIR



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, Filistin'e ait Refah kentinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını kasıtlı olarak bombalamasını şiddetle kınıyor. Söz konusu bombardıman sonucu savunmasız Filistinlilerden yüzlerce kişi öldü veya yaralandı. Bu da uluslararası insancıl hukuka karşı yeni bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırılarıyla savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yaşanmaz hale gelmesi amacıyla İsrail'in katliam ve yıkımın çapını sistematik olarak genişletme kapsamında savunmasız sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'e, işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı kalması ve UAD'nin askeri operasyonları derhal durdurma yönündeki tedbir kararlarına uyması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası etkin güçlere de Gazze Şeridi'ndeki savaşı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.