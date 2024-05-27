Ürdün ile Norveç’ten ortak Gazze çağrısı: İnsani felaketin derhal durması gerek

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü. Görüşmede, her iki taraf Gazze'deki insani felaketin durdurulması için uluslararası çabaların kenetlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.