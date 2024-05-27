Ürdün ile Norveç'ten ortak Gazze çağrısı: İnsani felaketin derhal durması gerek
İşgalci İsrail'in Gazze’deki korkunç katliamı devam ederken siyonistler dün gece Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi. En az 40 kişi hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Ürdün ile Norveç, Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve bu konudaki çabaların kenetlenmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
'ACİLEN HAREKETE GEÇİLMESİ GEREK'
Kral Abdullah, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ivedilikle daimi bir ateşkese ulaşılması için acilen harekete geçmesinin önemini vurguladı. İsrail'in Refah kentine düzenlediği askeri operasyonun durmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, suçsuz sivillerin de himaye edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
TERÖRİSTLER YERLERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİ VURDU
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
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