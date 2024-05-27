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Mali'deki terör saldırısında 20 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Mali’deki terör saldırısında 20 kişi öldü

Mali'de düzenlenen terör saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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