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Eli kanlı Netanyahu'dan Refah saldırısına pişkin savunma: Trajik hata

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Eli kanlı Netanyahu’dan Refah saldırısına pişkin savunma: Trajik hata

Gazze'deki katliamın sorumluları olan işgalci İsrail ordusu dün gece sivillerin sığındığı Refah'taki çadır kampına alçak bir saldırı düzenledi ve 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Katliam dünyada tepkilerin odağında oldu ve kınamaların ardı arkası kesilmedi. Ardından kanlı saldırıya ilişkin katil Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu dün İsrail ordusunun Refah saldırısını “trajik bir hata” olarak nitelendirirken Gazze'de saldırılara devam edileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 234 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu parlamentoda dün İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HATA" DEDİ, KONUŞMASI KESİLDİ

Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "trajik bir hata" olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız" dedi.

GAZZE'YE SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTODA PROTESTO ŞOKU

Parlamnetoda ziyaretçilerin bulunduğu kısımdaki bir grup, İsrailli esirlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesi için sık sık "Şimdi" sloganı attılar.

REFAH'TAKİ KATLİAM

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı.

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