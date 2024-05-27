BM’den bebek katili İsrail’e sert çağrı: Hesap sorulsun

İSRAİLLİ YETKİLİLER ' HESAP SORUN' ÇAĞRISI

Wennesland, "İnsanların sığındığı bir bölgede bu kadar çok kadın ve çocuğun ölmesi nedeniyle derinden üzüldüm." ifadelerine yer verdi. İsrailli yetkilileri saldırıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağıran Wennesland, "Sorumlulardan hesap sorulması ve sivillerin daha iyi korunması için acil adımlar atılmasını" talep etti.