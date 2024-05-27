Remal Tropikal Kasırgasında acı bilanço! Hindistan ve Bangladeş’te 16 kişi öldü

1 MİLYON KİŞİ SIĞINAKLARDA

Bangladeş'te en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 35 bin ev yıkıldı, 115 bin ev kısmen hasar gördü. Hindistan'da ise 4'ü elektrik çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, bin 200 elektrik direği ve 52 ağaç devrildi. Yetkililer, Bangladeş'te yaklaşık 800 bin ve Hindistan'da yaklaşık 110 bin olmak üzere her iki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişinin sığınaklara sığındığını açıkladı.