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Remal Tropikal Kasırgasında acı bilanço! Hindistan ve Bangladeş’te 16 kişi öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Remal Tropikal Kasırgasında acı bilanço! Hindistan ve Bangladeş’te 16 kişi öldü

Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan Remal Tropikal Kasırgası nedeniyle on binlerce ev yıkılırken felakette en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişi sığınaklara sığındı.

Yılın ilk büyük kasırgası Remal Tropikal Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu. Kasırga nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi ise elektriksiz kaldı.

"ELEKTRİKSİZ VE BARINAKSIZ UZUN BİR GECE"

Bangladeşli iklim uzmanı Liakath Ali, birçok yerde suların yükseldiğini ve drenaj sistemlerini zorladığını belirterek, "Birçok insan mahsur kaldı. Milyonlarca insanın elektriksiz ya da barınaksız kalacağı uzun bir gece daha olacak. İnsanlar evlerinin, topraklarının ve hayvanlarının ne kadar zarar gördüğü konusunda hiçbir fikre sahip değiller" dedi.

1 MİLYON KİŞİ SIĞINAKLARDA

Bangladeş'te en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 35 bin ev yıkıldı, 115 bin ev kısmen hasar gördü. Hindistan'da ise 4'ü elektrik çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, bin 200 elektrik direği ve 52 ağaç devrildi. Yetkililer, Bangladeş'te yaklaşık 800 bin ve Hindistan'da yaklaşık 110 bin olmak üzere her iki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişinin sığınaklara sığındığını açıkladı.

YAKLAŞIK 8.5 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, 3,2 milyonu çocuk olmak üzere 8,4 milyondan fazla insanın sağlık, beslenme, sanitasyon ve güvenlik riski altında olduğunu söyledi. Rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, dün geç saatlerde Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaştı.

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