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Nijerya'da öğle namazı sırasında cami çöktü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Nijerya’da öğle namazı sırasında cami çöktü

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta namaz sırasında caminin çöktüğü bildirildi.

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