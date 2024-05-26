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Japonya ve Çin başbakanları, ikili ve bölgesel sorunları ele aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Japonya ve Çin başbakanları, ikili ve bölgesel sorunları ele aldı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Çin Başbakanı Li Çiang, Tayvan meselesinden Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafına, ekonomik ilişkilerden Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine, ikili ve bölgesel sorunları görüştü.

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