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Tokyo'da iki yolcu uçağı apronda çarpıştı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Tokyo’da iki yolcu uçağı apronda çarpıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı. Japonya Hava Yollarının açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.

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