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Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Nijerya’da silahlı saldırı: 42 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

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