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Kral Selman'ın son sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Endişelenecek bişey yok

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kral Selman’ın son sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Endişelenecek bişey yok

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, babasının sağlık durumu konusunda endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, acil şifa dileklerinde bulundu.

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