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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail ordusu Gazze'de iki eve saldırdı: Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti İsrail ordusu Gazze’de iki eve saldırdı: Çok sayıda yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki ayrı eve düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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