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Ekvador’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Ekvador’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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