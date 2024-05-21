Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden katillere büyük şok | Netanyahu tutuklanır mı? İşte çarpıcı detaylar

NETANYAHU HAKİM KARŞISINA ÇIKARILABİLİR Mİ?

Netanyahu ve Gallant Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmayacak. Ön duruşma heyetinin, UCM Savcısı Karim Khan'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Pazartesi günü sunduğu tutuklama emri talebini kabul ettiğini varsaysak bile İsrail, mahkemeye yargı yetkisi sağlayan Roma Tüzüğü'nü imzalayan taraflardan biri değil.

Başka bir deyişle bu isimler imzacı olan bir ülkeye seyahat etmedikleri sürece tutuklanma ihtimali ile karşı karşıya kalmayacaklar.

UCM'nin kendi polis teşkilatı veya yaptırım mekanizması yok, ancak tutuklama emirleri zanlıların seyahat seçeneklerini ciddi şekilde sınırlayacak.

UCM Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'Nİ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkeme, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla itham edilen kişileri soruşturup, yargılıyor.

1998'de Roma Tüzüğü ile kurulan mahkeme, çalışmalarına 2002'de başladı. UCM'ye 123 ülke taraf. Türkiye ise bu ülkelerden birisi değil.

UCM İLE UAD ARASINDA NE FARK VAR?

UCM, bireyleri savaş suçlarını kovuşturuyor ve yargılıyor. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ise ulusların hukuki sorumluluğunu dikkate alır. Örneğin Güney Afrika, soykırım sözleşmesi kapsamında İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

TUTUKLAMA EMİRLERİNİN SİYASİ ÖNEMİ NEDİR?

Hürriyet'in haberine göre; Tutuklama kararı UCM'nin batının ve özellikle ABD'nin yakın bir müttefikini hesap vermeye çağırmaya çalıştığı ilk sefer olacak tarihe geçecek.

Khan'ın başvurusu, İsrail'i korumak için yoğun lobi yapan Washington'a doğrudan meydan okuma olarak da yorumlanıyor.

TUTUKLAMA KARARINA NE GİBİ TEPKİLER GELEBİLİR?

Kuşkusuz bu karar İsrail ve onu destekleyen ülkeler öfkeyle karşılık verecektir. Daha önce bu yönde uyarılarda bulunan ABD'deki Cumhuriyetçi Parti, UCM üyelerine yönelik yaptırımlar uygulamaya çalışması hayli muhtemel.

Bu tür yaptırımlar Trump yönetimi tarafından uygulanmıştı ve bu ayın başında on iki Cumhuriyetçi senatör, Khan'a ofisini uyararak bir mektup kaleme almış ve şu uyarıda bulunmuştu; İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.