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İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun (60) Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaştığı için ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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