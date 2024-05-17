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Pakistan'da kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Pakistan’da kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesindeki bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

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