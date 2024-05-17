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Putin: İstanbul’da varılan anlaşma uygulanmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 14:38
Çin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerine değindi. "İstanbul'da varılan anlaşmalar hayata geçirilmeli" dedi.
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