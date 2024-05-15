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LGBT sapkınlığına karşı Peru'dan flaş hamle: Translar artık 'akıl hastası' olarak tanımlanacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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LGBT sapkınlığına karşı Peru’dan flaş hamle: Translar artık ’akıl hastası’ olarak tanımlanacak

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak ve aile kavramını ortadan kaldırmayı amaçlayan LGBT sapkınlığı her geçen gün daha fazla yayılırken Peru'dan bu konuda flaş bir adım geldi. Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ülke genelinde artık trans bireylerin 'akıl hastası' olarak tanımlanacağını duyurdu. Peru Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında bu bireylere ücretsiz hormon ve psikolojik tedavi hizmeti verileceği duyurulurken, atılan adımın toplum adına atıldığının altı çizildi. İşte detaylar...

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı.

"TEDAVİ EDİP TOPLUMA KAZANDIRACAĞIZ"

Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK

Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.

AKIL SAĞLIĞI VURGUSU

Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.

HORMON TEDAVİSİ VE SİGORTA DESTEĞİ

Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti. Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

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