15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Husiler ABD'ye ait savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi vurduğunu açıkladı

Husiler ABD'ye ait savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi vurduğunu açıkladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Husiler ABD’ye ait savaş gemisiyle İsrail’e giden bir gemiyi vurduğunu açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA