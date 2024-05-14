Sapkın Eurovision'un sistematik yüzü! LGBT'yi böyle gözler önüne serdiler | İşte Batı'nın ahlaki çöküş kimliğinin yansıması
Eurovision, şarkı yarışması adı altında toplumun değerlerini aşağı çekmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için skandal kültürel emperyalizm tekrar gözler önüne serildi. Tüylü bir ceket ve pembe saten etekle sahneye çıkan İsviçreli Nemo, 591 puan toplayarak Eurovision'da birinciliği kazandı. Eşcinsel olan Nemo, yarışmada birincilik getiren The Code şarkısında da LGBT kimliğini öne çıkardı Ayrıca "No Rules" (Kural Yok) adlı şarkısıyla sahneye çıkan Finlandiya’nın temsilcisi "Windows95man", büyük bir yumurtanın içinden sahneye iç çamaşırı olmadan çıktı. İşte toplumun değerlerini aşağıya çeken Batı'nın ahlaki çöküş kimliğinin yansıması...
Eurovision'da toplumun değerleri aşağı çekilirken sapkın düşünceler adeta empoze edilmeye çalışılıyor.
Gelinen bu noktada Eurovision'un bir müzik yarışmasından ziyade aile, toplum ve manevi değerlerin hedef alındığı bir organizasyon olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak gözler önüne seriliyor.
Tüylü bir ceket ve pembe saten etekle sahneye çıkan İsviçreli Nemo, 591 puan toplayarak Eurovision'da birinciliği kazandı. Eşcinsel olan Nemo, yarışmada birincilik getiren The Code şarkısında da LGBT kimliğini öne çıkardı.
Ayrıca "No Rules" (Kural Yok) adlı şarkısıyla sahneye çıkan Finlandiya'nın temsilcisi "Windows95man", büyük bir yumurtanın içinden sahneye iç çamaşırı olmadan çıktı.
Sahneye donsuz çıkıp tangayla dans eden 'erkek' figürleri ise çürümüşlüğün bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti. Ödülün LGBT bireyi yarışmacı, LGBT temalı sahne ve LGBT temalı şarkıya verilmesi Eurovision'un küresel sapkınlık projesine hizmet ettiğinin göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Rusya - Ukrayna savaşında, Rusya'nın yarışmaya katılımını engelleyen Eurovision yönetimi, Gazze'de 35 bin Müslüman'ı şehit eden İsrail'i kelimenin tam anlamıyla başının üstünde taşıdı.
Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'ın yarışmaya katılmasının önü açıldı. 7 Ekim'e atıfta bulunan "October Rain"in sözlerinin düzenlenmesi istendi. Golan şarkının yeni versiyonu olan "Hurricane" ile finale kaldı. Yarışmayı beşinci sırada tamamladı.
Organizasyonda Filistin'i destekleyenler ise tefe kondu. Filistin bayraklarının yarışma ortamına sokulması yasaklandı. Göstericiler gözaltına alındı. Sahneye kefiye ile çıkan İsveçli şarkıcı Eric Saade ise Avrupa Yayın Birliği tarafından hedef gösterildi.
TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HASSASİYETİ HEDEF ALINDI
Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde Türkiye'nin Filistin hassasiyetinin hedef alınması platformun politik yüzünü bir kez daha açık etti.
Sertab Erener'in konuk olarak sahne alıp "Everyway That I Can" adlı eseri seslendirdiği esnada kadraja ısrarla İsrail bayrakları sokuldu.
"SAKALLI KADIN" HAFIZALARDA
Bilindiği üzere daha önce platformda 2014 birincisi olarak 'sakallı kadın' formundaki Thomas "Tom" Neuwirth isimli trans bir birey "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla kazanmıştı.
REZİLLİĞE TEPKİ YAĞDI
Finlandiyalı 'Windows95man' mahlaslı Teemu Keisteri isimli yarışmacı da ahlaki çürümüşlüğün bir başka sembolü oldu. Sahneye ten rengi iç çamaşırıyla çıkan Keisteri tepki yağdı.
BATI'NIN KİRLİ YANSIMASI
Soykırımcı İsrail'i finalle ödüllendirip Filistin bayraklarını yasaklayan, Ukrayna'ya koşulsuz destek verip topyekün Rusya'yı şeytanlaştıran Eurovision, seneden seneye politik tutumunu artırıyor.
Platformda sahnelenen 'hastalıklı' şarkılar ve performanslar Batı'nın çürümüşlüğünün yansıması olarak kayıtlara geçiyor.
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