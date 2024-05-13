İsrail sözcüsü Avi Hyman canlı yayında rezil oldu! Piers Morgan’dan canlı yayında sert kapak: Kaç sivil öldürdüğünüzü bilmiyor musun?

AH: Tam rakam yok.

PM: Kaç Hamas teröristi öldürdüğünüzü biliyorsanız, kaç sivil öldürdüğünüzü de biliyorsunuzdur? Aksi takdirde teröristlerin ölümüne sivillerden öncelik veriyormuşsunuz gibi görünüyor.

AH: Dediğim gibi 14 bin ama Hamas daha net rakam verebilir. Ama bu rakam gerçek olmayabilir.

PM: Peki maden gerçek değilse neden bana bu rakamları veriyorsun?

AH: Ben bendeki rakamları verdim.

PM: Hayır sen bana kaç Hamas teröristi öldürdüğünü söyledin fakat kaç sivil öldürdüğünüze dair bir fikrin varmış gibi görünmüyor. Kafam karıştı. Neden ikisinin de sayısını tutmuyorsun?

AH: Sana şunu söyleyebilirim ki bizim amacımız Hamas'ı yok etmek.

PM: Sen İsrail hükümetinin resmi sözcüsüsün. Ve kaç sivili öldürdüğüne dair bir fikrin yok.

AH: Bende bu bilgi yok.

PM: Kaç sivili öldürdüğünüze dair resmen hiçbir fikrin yok.

AH: Benim bu bilgiye erişimim yok ve bunu bilmiyorum.

PM: Bu çok saçma. Peki neden bana kaç Hamas teröristini öldürdüğünü söyleme yetkin var da kaç sivil öldürdüğünü söyleme yetkin yok? Kaç Hamas teröristi öldürdüğünü sormamdan hemen sonra yanıt verebilmen ve kaç sivil öldürdüğünüz sormamdan sonra yanıt verememen beni şaşkına çeviriyor. Rakamlar konusunda bile hazırlıklı değilsin. Buraya çıkıp sivillerin ölümünden kaçınmak istediğinizi söylemene rağmen bence insanlar bunu saçma bulacak. Buraya İsrail hükümetinin resmi sözcüsü olarak geliyorsun ve kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiyorsun çünkü bunu bilmiyorsun. Bunun ne kadar saçma duyulduğunu biliyor musun?

AH: Biz savaş dumanının içindeyiz ve sonuna kadar savaşıyoruz.

PM: Hayır, teröristlerin ölümüne gelince duman içinde değilsiniz. Bana öyle geliyor ki sadece sivil ölümleri konusu açılınca dumanın içindeyiz.