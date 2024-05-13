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Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu! Parti başkanlığından istifa etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Pakistan Başbakanı Şerif duyurdu! Parti başkanlığından istifa etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi.

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.



PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.

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