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Deniz altı kablo arızası Doğu Afrika'da internet erişimini kesintiye uğrattı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Deniz altı kablo arızası Doğu Afrika’da internet erişimini kesintiye uğrattı

Küresel internet gözlemevi NetBlocks, deniz altı kablolarının hasar görmesi nedeniyle birçok Doğu Afrika ülkesinde internet erişiminin kesintiye uğradığını bildirdi.

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